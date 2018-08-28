الحكومة العراقية تصوت على تنفيذ مطالب المتظاهرين في 4 محافظات

صوت مجلس الوزراء العراقي، اليوم الثلاثاء، على تنفيذ مطالب المتظاهرين في محافظة كربلاء والبصرة وذي قار والنجف.

وأفاد مكتب رئيس الوزراء العراقي، حيدر العبادي، في بيان، بأن الحكومة عقدت اليوم جلسة "شهدت التصويت على تنفيذ مطالب المتظاهرين في كربلاء والبصرة وذي قار والنجف"، دون ذكر أي تفاصيل حول الإجراءات التي سيتم اتخاذها في هذا الإطار.

وشهدت بعض المحافظات العراقية لا سيما الجنوبية خلال الأسابيع الماضية تظاهرات احتجاجية واسعة تطالب بتحسين الخدمات العامة وتوفير المياه والكهرباء، لا سيما في ظل ارتفاع درجة الحرارة، والقضاء على البطالة ومكافحة الفساد في دوائر الدولة.

وشابت التظاهرات في يوليو الماضي وأوائل أغسطس أعمال شغب واعتداءات أدت إلى مقتل 15 شخصا وجرح 50 آخرين من المدنيين، وحوالي 260 مصابا من قوات الأمن، وإلحاق أضرار بممتلكات الدولة، واتهمت السلطات العراقية "محرضين" بتصعيد التوتر في البلاد.

المصدر: المكتب الإعلامي للعبادي + وسائل إعلام عراقية