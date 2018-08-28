أمير قطر يمنح قائد القوات الجوية الأمريكية في الشرق الأوسط وسام شرف عسكريا

أجرى أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، اليوم الثلاثاء، لقاء مع قائد القوات الجوية في القيادة المركزية الأمريكية، الفريق جيفري هاريغان.

وأوضحت وكالة "قنا" القطرية الرسمية أن اللقاء، الذي جرى في الديوان الأميري صباح اليوم تطرق إلى "استعراض علاقات التعاون الاستراتيجية بين البلدين، خاصة في المجالات العسكرية والدفاعية والجهود المشتركة في مكافحة الإرهاب، وعدد من الموضوعات الأخرى ذات الاهتمام المشترك".

وفي بداية اللقاء منح الأمير تميم هاريغان، الذي تنتهي قريبا فترة قيادته للقوات الجوية في المنطقة، وسام الشيخ جوعان للإقدام العسكري من الطبقة الأولى "تقديرا لجهوده المخلصة في تعزيز العلاقات الوطيدة والشراكة الاستراتيجية بين البلدين الصديقين".

وقد أعرب آل ثاني "عن شكره لقائد القوات الجوية بالقيادة المركزية الأمريكية لدوره في تعزيز العمل المشترك بين قطر والولايات المتحدة الأمريكية لاسيما في مجال محاربة الإرهاب".

ويعد وسام الشيخ جوعان من الأوسمة العسكرية التي يمنحها أمير قطر للذين يؤدون عملا استثنائيا في المجال العسكري.

استقبل حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، بمكتبه في الديوان الأميري صباح اليوم، سعادة الفريق جيفري هاريجان قائد القوات الجوية بالقيادة المركزية الأمريكية في منطقة جنوب غرب آسيا، والوفد المرافق، وذلك للسلام على سموه. #جريدة_الراية_القطرية#قطرpic.twitter.com/Ca7i6rXkWW — الراية القطرية (@alraya_n) 28 августа 2018 г.

وتلعب قطر دورا استراتيجيا بالنسبة للقدرات الأمريكية في الشرق الأوسط لا سيما بفضل قاعدتها العديد الجوية.

وتحتضن قاعدة العديد، التي تأسست عام 2005 وتقع على بعد 30 كم جنوب غرب عاصمة قطر الدوحة، 11 ألف عسكري أمريكي، وتعد موطئ قدم أساسي لعمليات الولايات المتحدة في الشرق الأوسط، ما يجعل العلاقات بين البلدين استراتيجية، وهو ما تسعى السلطات القطرية للاستفادة منه في ظل استمرار خلافاتها الحادة مع السعودية والإمارات والبحرين ومصر.

المصدر: قنا + الراية + وكالات