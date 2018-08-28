الحريري: إن لم تشكل الحكومة قريبا سأسمي المعرقلين بأسمائهم

صرح رئيس الوزراء اللبناني المكلف بتشكيل الحكومة سعد الحريري بأنه ليست هناك أي جهة تحدد له مهلا لتشكيل الحكومة، مؤكدا أنه سيسمي بالأسماء من يعرقل تشكيل الحكومة إن لم يتم قريبا.

وقال الحريري للصحفيين في أعقاب اجتماع للكتلة النيابية لـ "تيار المستقبل" إنه "يعرف تماما ما هي صلاحياته كرئيس مكلف، وما ينص عليه الدستور في هذا المجال، وهو يتصرف بناء على ذلك، وإن كانت لدى أي فريق سياسي أي ملاحظات فليعلنها".

وتابع: "لا أحد يحدد لي مهلا إلا الدستور اللبناني، وأنا لست معنيا بما يكتبه أي وزير يريد أن يقدم شرحا قانونيا بمفهومه، وإلا فإننا سندخل بمتاهة لن ننتهي منها. أنا الرئيس المكلف وسأبقى مكلفا وأنا من يشكل الحكومة بالتعاون مع فخامة الرئيس ونقطة أول السطر".

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وأضاف الحريري أن "مسؤولية الإسراع بتشكيل الحكومة هي مسؤولية كل الأطراف لتفادي التدهور الاقتصادي في البلاد. وإن لم تتشكل الحكومة قريبا فإنني سأسمي كل من يعرقل بالأسماء".

بالإضافة إلى ذلك، جاء في البيان الصادر عن اجتماع كتلة "تيار المستقبل"، أن التيار يلاحظ "التمادي في تحميل الرئيس المكلف مسؤولية التأخير في تأليف الحكومة، والإسراف في قلب الحقائق وتجهيل الأسباب الحقيقية للأزمة، من خلال لغة تستحضر مناخات الانقسام والتعطيل والاصطفاف الطائفي المقيت".

وأكدت الكتلة على أهمية تحصين التسوية السياسية، ودعت للكف عن أساليب تخريب العلاقات الرئاسية، كما شددت على رفضها زج لبنان في سياسات المحاور الإقليمية.

وفي وقت سابق من اليوم الثلاثاء، اتصل ​سعد الحريري​ هاتفيا برئيس الجمهورية ميشال عون وتشاور معه بشأن عملية تأليف الحكومة، وتم الاتفاق على عقد لقاء قريب قد يكون خلال الـ 48 ساعة المقبلة، حسبما جاء في صفحة "تيار المستقبل" على "فيسبوك".

المصدر: موقع تيار المستقبل، الوكالة الوطنية للإعلام