الولايات المتحدة توافق على حضور مفاوضات جنيف حول سوريا

أكد مسؤول في وزارة الخارجية الأمريكية أن الولايات المتحدة ستشارك في المفاوضات حول سوريا التي ستجري برعاية الأمم المتحدة في جنيف الشهر المقبل.

ونقلت "رويترز" عن المسؤول الأمريكي قوله إن "الولايات المتحدة قبلت الدعوة من المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا ستيفان دي ميستورا للمشاركة في المفاوضات بجنيف يوم 14 سبتمبر".

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وسيمثل الولايات المتحدة في المفاوضات مبعوثها الخاص الجديد لشؤون سوريا، جيمس جيفري، وكذلك المبعوث الخاص جويل رايبورن.

وقالت الأمم المتحدة إن الاجتماع من المتوقع أن يحضره كل من الولايات المتحدة وبريطانيا والسعودية وألمانيا والأردن وفرنسا ومصر.

ويراد من هذه المفاوضات تفعيل عملية التسوية السياسية في سوريا، بما في ذلك الجهود لتشكيل اللجنة الدستورية.

المصدر: رويترز