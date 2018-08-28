مصدر لـRT: وصول مبعوث ترامب لبغداد يثير انزعاج كتل شيعية

أعلن مصدر سياسي عراقي مطلع، اليوم الثلاثاء، عن وصول مبعوث للرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى بغداد، مما أثار انزعاج كتل شيعية.

وقال المصدر لـRT إن بريت ماكغورك وهو مبعوث ترامب للتحالف الدولي للحرب ضد داعش، وصل اليوم الثلاثاء، إلى العاصمة بغداد قادما من أربيل، بعد لقائه زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني، مسعود بارزاني.

وأضاف أن تحالف الفتح برئاسة هادي العامري، وائتلاف دولة القانون برئاسة نوري المالكي، وكذلك تحالف سائرون الذي يتزعمه مقتدى الصدر، أبدوا انزعاجهم من وصول ماكغورك للعراق.

وأشار المصدر إلى أن ماكغورك سيضغط على بعض الكتل السياسية، من أجل الإسراع بتشكيل الحكومة، وفق ما تراه الإدارة الأمريكية، خاصة وأن رئيس الجمهورية العراقي فؤاد معصوم دعا لانعقاد جلسة البرلمان الأسبوع المقبل.

وبحسب المصدر، من الممكن أن ترفض بعض الشخصيات والأحزاب لقاء ماكغورك خلال الساعات المقبلة، أو تعلن عن موقف مناهض لتواجده في العراق.

يذكر أن مبعوث الرئيس الأمريكي، بريت ماكغورك، يقوم بزيارات مستمرة للعراق منذ بدء الحرب على "داعش" عام 2014 وحتى اليوم، حيث تحولت زياراته منذ تحرير الموصل من "داعش" من عسكرية إلى سياسية.

المصدر: RT