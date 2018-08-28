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عودة 5000 شخص إلى منازلهم في داريا بريف دمشق

أخبار العالم العربي

عودة 5000 شخص إلى منازلهم في داريا بريف دمشق
سانا
صورة أرشيفية، لعودة نازحين ومهجرين إلى منازلهم في سوريا.
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أعلن رئيس بلدية داريا بريف دمشق مروان عبيد، اليوم الثلاثاء، عن عودة 5000 شخص إلى منازلهم، في المدينة بعد إعادة الخدمات إليها، وتنظيفها من مخلفات الإرهاب والألغام والعبوات الناسفة.

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وقال عبيد في تصريح صحفي لوكالة "سبوتنيك"، "إن أهالي داريا عادوا إليها، بعد تنظيفها من مخلفات الإرهاب، من الألغام والعبوات الناسفة، وإزالة السواتر الترابية وفتح الطرقات، بالإضافة إلى عودة الخدمات الأساسية الضرورية".

وتابع أن عودة أهالي داريا، تنفي بشكل قاطع، ما كانت تروج له وسائل الإعلام الشريكة بسفك الدم السوري، وذلك عن تعمد الحكومة السورية، إحداث تغيير ديموغرافي بالمنطقة، من خلال توطين أهالي كفريا والفوعة، الخارجين من ريف إدلب، مكان أهالي داريا الأصليين، الذين خرجوا إلى دمشق وريفها، هربا من المجموعات المسلحة.

كما أشار عبيد إلى رفع العلم السوري على مباني المؤسسات الحكومية، اليوم بحضور محافظ ريف دمشق، "علاء إبراهيم"، وعدد من المسؤولين.

يذكر أن المسلحين، سيطروا على داريا بريف دمشق عام 2012، وأعادت السلطات السورية سيطرتها عليها في 27 أغسطس، عام 2016، وذلك بعد خروج كافة المسلحين منها، ضمن اتفاقية لإخلاء المدينة من السلاح والمسلحين.

المصدر: سبوتنيك




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