السيسي يصدر أوامر للحكومة المصرية بشأن الإصلاح الاقتصادي

وجه الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، أوامره للحكومة بتنفيذ تقييم دوري لإجراءات الإصلاح الاقتصادي لتحقيق المستهدفات المالية، والاستمرار في العمل على خفض الدين العام وعجز الموازنة.

كما تابع الرئيس المصري الإجراءات الجاري اتخاذها لإنهاء وفض المنازعات الضريبية، بما يسهم في ترسيخ الثقة مع الممولين واستقرار مراكزهم الضريبية، مؤكدا على أهمية تطوير منظومة الضرائب وتحديثها بما يحقق سرعة أداء الاقتصاد الوطني.

وقال المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية في مصر بسام راضي، إنه خلال لقاء الرئيس مع وزير المالية تم عرض مؤشرات الأداء المالي للعام الجاري 2018-2019 وتطورات تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، ومستجدات تطوير منظومة الضرائب في مصر.

المصدر: المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية