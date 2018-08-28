السعودية.. فتاة تسرق سيارة في أول حادثة بعد السماح للنساء بالقيادة

وثّق مقطع فيديو لإحدى كاميرات المراقبة لحظة سرقة نفذتها فتاة بمدينة الدمام، عاصمة المنطقة الشرقية في السعودية.

وأظهر مقطع الفيديو المتداول على شبكات التواصل الاجتماعي فتاة وهي تترجل من سيارة كانت تقف خلف مجموعة من السيارات في مدينة الدمام، لتستغل فرصة وقوف رجل ترك محرك سيارته شغالا لتقوم بسرقتها والفرار بها دون أن ينتبه.

وأوضح متداولو المقطع أن عملية السرقة حدثت الاثنين عند الساعة التاسعة صباحا أمام أحد المحلات التجارية في حي 75 بمدينة الدمام.

وقال الخبير في علم الجريمة عبد الله الشايع في تصريح لصحيفة "الرياض"، إن أسلوب السرقة أو ركوب السيارة يظهر وكأن هناك علاقة بين صاحب السيارة ومن نفذت عملية السرقة.

وحذر الخبير من تداول هذه المقاطع التي قد تتسبب في رفع معدل الجريمة عند النساء، مشيرا إلى أن أحد أهم أسباب انتشار جرائم السرقات لدى النساء هي الظروف المادية، أو استغلالهن من قبل عصابات، أوتقليدهن للرجال ويعود ذلك لأسباب نفسية اجتماعية.

واستبعد أن تستطيع النساء سرقة السيارات حاليا وخاصة وأن المملكة تعيش تجربة قيادة المرأة للسيارة، قائلا في السياق "إن حدث ذلك فلابد من البدء بالدراسات حول دخول العنصر النسائي لعالم الجريمة في مجال سرقة السيارات".

المصدر: صحيفة "الرياض" السعودية