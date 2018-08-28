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أول تعليق إسرائيلي على الاتفاق الإيراني - السوري

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أول تعليق إسرائيلي على الاتفاق الإيراني - السوري
Globallookpress Ilia Yefimovich/dpa
جنود إسرائيليون على الحدود السورية (صورة من الأرشيف)
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أكد مسؤول إسرائيلي رفيع المستوى أن إسرائيل ستواصل العمل ضد الانتشار الإيراني في سوريا على الصعيدين العسكري والدبلوماسي.

ونقلت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية عن المسؤول قوله إن "الجيش الإسرائيلي سيواصل العمل بحزم ضد المحاولات الإيرانية لنقل القوات المسلحة وأنظمة السلاح إلى سوريا".

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وأضاف أن إسرائيل ستواصل ممارسة الضغوط على إيران على الساحة الدبلوماسية، مشيرا إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يعتبر مواجهة "التحصن" الإيراني في سوريا من الأهداف ذات الأولوية.

ويأتي ذلك تعقيبا على تأكيد الملحق العسكري الإيراني في دمشق، العميد عبد القاسم علي نجاد، على أن استمرار وجود مستشارين إيرانيين في سوريا هو أحد بنود الاتفاقية الدفاعية والتقنية الموقعة بين البلدين خلال زيارة وزير الدفاع الإيراني العميد أمير حاتمي لسوريا.

المصدر: هآرتس

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