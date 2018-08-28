إعلام إسرائيلي: حزب الله يتدرب على اقتحام بلدات ومستوطنات في الجليل

ذكرت مواقع عبرية أن حزب الله اللبناني يقيم قرى على شاكلة البلدات الإسرائيلية القريبة من الحدود اللبنانية السورية، بهدف تدريب قواته على عمليات اختراق منطقة الجليل الأعلى بإسرائيل.

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وأورد الموقع الإلكتروني العبري "ديبكا"، الليلة الماضية، أن حزب الله اللبناني أقام هيكلية بلدات ومستوطنات مشابهة لتلك الإسرائيلية على الحدود اللبنانية السورية، بهدف تدريب عناصره على عمليات اختراقها واقتحامها، على غرار ما فعله الجيش الإسرائيلي الذي أنشأ قبله 6 بلدات وقرى في هضبة الجولان، أسماها قرى "حزب الله" لتدريب قواته على احتلال قرى مماثلة يتمركز فيها حزب الله وقادة ميدانيون من عناصره على الجانب اللبناني من الحدود مع إسرائيل.

وأكد الموقع العبري أن حزب الله أقام سلسلة من القرى المشابهة للبلدات الإسرائيلية، دون تحديد عدد تلك القرى، وهي القرى التي دشنها الحزب اللبناني بالقرب من حدود لبنان مع سوريا، على الجانب اللبناني من تلك الحدود.

وأشار الموقع الإسرائيلي، إلى أنه في الوقت الذي تحاول إسرائيل إخراج قوات حزب الله من الأراضي السورية وإبعاده عن حدود هضبة الجولان، فإنه (الحزب) يقوم بتدشين قرى مشابهة لنظيرتها الإسرائيلية، بغرض الاستعداد لأي مواجهة مع الجيش الإسرائيلي، والحفاظ على جاهزية قتالية لدى عناصره وكوادره لا تقل عن تلك التي يحاول الجيش الإسرائيلي الاحتفاظ بها.

خطاب نصر الله

وأضاف الموقع العبري أن الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله، ألمح في خطابه، أول أمس، إلى أن حزبه سيسحب نصف قواته المقدر عددها بـ4000 عنصر من سوريا، لاستخدامها ونشرها على طول الحدود السورية، والاستعداد لأي مواجهات قادمة مع إسرائيل.

وادعى الموقع الإسرائيلي الذي يديره خبراء من الاستخبارات الإسرائيلية، أنه ليس من المؤكد حتى الآن، ما إذا كانت قوات حزب الله اللبناني قد بدأت انسحابها من سوريا، أم لا، لكن المؤكد أن حزب الله يستعد لمواجهات مع إسرائيل يقدّر الجميع أنها ستندلع عاجلا أم آجلا.

المصدر: مواقع إلكترونية إسرائيلية