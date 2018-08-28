بعد إعلان الحوثيين استهداف مطار دبي.. التحالف يكثف قصف مطار صنعاء

تعرضت مواقع لجماعة "أنصار الله" (الحوثيين) في مطار صنعاء الدولي وقاعدة الديلمي شمالي العاصمة اليمنية الليلة الماضية لغارات مكثفة من قبل مقاتلات التحالف العربي بقيادة الرياض.

وأكد موقع "سبتمبر نت" التابع لقوات الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، على حسابه في "تلغرام" في ساعات متأخرة من أمس الاثنين، شن طيران التحالف غارات مكثفة على المنطقة، بينما ذكر الحوثيون عبر قناة "المسيرة" التابعة لهم أن عشر غارات استهدفت المطار والقاعدة الجوية المجاورة.

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وأشارت الجماعة إلى أن القصف أعقب إعلانها عن شن هجوم بطائرات مسيرة على مطار دبي الدولي، الأمر الذي نفته الإمارات.

وأكد سكان محليون لوكالة "فرانس برس" أن الغارات بدأت منتصف الليل واستمرت لنصف الساعة، وبلغ عددها 15 غارة، مشيرين إلى أن القصف كان أكثر كثافة من العادة.

هذا وأفاد "سبتمبر نت" بأن مقاتلات التحالف استهدفت معسكرا تدريبيا للحوثيين في مديرية خولان جنوب شرقي صنعاء، ونقل عن مصادر محلية تأكيدها أن عشرات الجثث والمصابين نقلوا إلى مستشفيات العاصمة.

المصدر: وكالات