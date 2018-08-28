وسط استمرار خلافات البلدين مع السعودية.. أمير قطر يلتقي سفير كندا

أجرى أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، اليوم الثلاثاء، لقاء في الديوان الأميري مع السفير الكندي لدى الدوحة، أدريان نورفولك.

وأوضحت وكالة "قنا" القطرية الرسمية أن نورفولك زار الأمير تميم "للسلام على سموه بمناسبة انتهاء فترة عمله في البلاد".

وأعرب أمير قطر خلال لقائه السفير الكندي عن رغبته في تحقيق "مزيد من التقدم والنماء" للعلاقات بين البلدين.

وجرى هذا اللقاء في الوقت الذي تتوتر فيه العلاقات بين كل من قطر وكندا مع السعودية.

وتعيش قطر منذ 5 يونيو عام 2017 في ظل مقاطعتها من قبل السعودية والإمارات والبحرين ومصر التي قطعت العلاقات الدبلوماسية مع السلطات القطرية ووقفت الحركة البحرية والبرية والجوية مع الإمارة، ما أدى إلى نشوب أزمة سياسية بين البلدان المذكورة بالإضافة إلى حرب إعلامية واسعة.

كما أعلنت السعودية يوم 5 أغسطس الجاري تجميد علاقاتها التجارية مع كندا وطرد سفيرها من المملكة واستدعاء سفير الرياض من أوتاوا.

وجاءت هذه الإجراءات الحاسمة ردا على تصريحات كندا التي أعربت فيها عن قلقها العميق من اعتقال السلطات السعودية عددا من النشطاء الحقوقيين بينهم سمر بدوي، داعية إلى إخلاء سبيلهم "فورا".

واعتبرت الخارجية السعودية الموقف الكندي "تدخلا صريحا وسافرا في الشؤون الداخلية للمملكة ومخالفا لأبسط الأعراف الدولية، وتجاوزا كبيرا وغير مقبول لأنظمة المملكة وإخلالا بمبدأ السيادة وهجوما على المملكة".

المصدر: الشرق + وكالات