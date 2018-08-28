بالصور.. وزير الدفاع الإيراني في حلب

قام وزير الدفاع وإسناد القوات المسلحة الإيرانية، العميد أمير حاتمي، بزيارة تفقدية إلى مدينة حلب السورية وإحدى قواعد قوات التدخل السريع في المنطقة "للمدافعين عن المقدسات الإسلامية".

وأفادت وكالة "فارس" الإيرانية، اليوم الثلاثاء، بأن حاتمي "تعرف عن كثب" خلال هذه الزيارة، التي رافقه فيها عدد من القادة العسكريين المحليين، على عملية تطهير مدينة حلب من "الإرهابيين والمعتدين"، كما اطلع على أحدث الظروف الأمنية فيها.

وأشاد حاتمي، حسب الوكالة، "بالجهود المخلصة لقوات محور المقاومة في مكافحة الإرهابيين التكفيريين"، وقال، متوجها إلى العسكريين الحاضرين: "إن كفاحكم وثباتكم في القضاء على الإرهابيين الدواعش كان في الحقيقة إحياء للإسلام المحمدي الأصيل في المنطقة وفضحا للأيادي الشيطانية والخبيثة للاستكبار العالمي في إعداد وتوجيه الإرهابيين المجرمين في سوريا والعراق".

وأعرب وزير الدفاع الإيراني عن أمله بإرساء السلام والأمن بشكل كامل في سوريا والمنطقة في ظل عزيمة الشعب والحكومة والقوات المسلحة السورية وقوات محور المقاومة.

وقال حاتمي: "إننا نشكر الباري تعالى بانكم تمكنتم بهممكم العالية من إحباط مخططات ومؤامرات العدو الخبيثة والكبرى في المنطقة".

وكما زار حاتمي خلال هذه الجولة إحدى قواعد قوات التدخل السريع للمدافعين عن المقدسات، ووصف جهودهم في إرساء السلام والأمن بالمنطقة بأنها مهمة واستراتيجية للغاية، موجها الشكر والتقدير لكل القادة والجنود في هذا الصعيد.

ووصل وزير الدفاع الإيراني إلى سوريا الأحد الماضي في زيارة رسمية تستغرق يومين والتقى خلالها الرئيس السوري، بشار الأسد، ووزير الدفاع السوري، العماد علي عبد الله أيوب.

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المصدر: فارس + وكالات