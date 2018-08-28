إجراءات عاجلة لاحتواء أزمة الخبز في الخرطوم

دعا مسؤول محلي في ولاية الخرطوم، إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لاحتواء أزمة نقص الخبز، التي تشهدها العاصمة السودانية منذ عدة أسابيع.

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ونقلت وكالة الأنباء السودانية (سونا) عن نائب والي ولاية الخرطوم، محمد حاتم سليمان، تأكيده على ضرورة "اتخاذ تدابير وإجراءات عاجلة" لانسياب سلعة الدقيق، وتوفير الخبز في كافة أنحاء الولاية، وإنهاء ظاهرة الصفوف الطويلة أمام المخابز، والتي أحدثتها أزمة نقص الخبز في البلاد.

وقالت الوكالة إن تصريحات سليمان جاءت خلال اجتماعه بالعاملين في قطاع الاقتصاد وحماية المستهلك بوزارة المالية صباح اليوم الثلاثاء، وذلك بحضور مجموعة من المسؤولين.

وأكد سليمان على "ضرورة التنسيق بين الوكلاء وغرفة الولاية وغرف المحليات، وترتيب العمل الميداني واتخاذ الإجراءات وفق قانون التجارة وحماية المستهلك"، وذلك في ظل تصاعد أزمة الخبز في أنحاء الولاية، حيث توقف عدد من المخابز عن العمل بسبب نقص الدقيق.

يذكر أن سكان العاصمة السودانية أبدوا تذمرهم من نقص الخبز منذ عدة أسابيع، في حين عزى أصحاب المخابز الأزمة الحالية إلى عدم استلام حصتهم الكاملة من الطحين.

وكشف وزير الزراعة والثروة والحيوانية والري بولاية الخرطوم وزير المالية بالإنابة، عمر عبد الوهاب، عن تشكيل آلية مشتركة من الإدارة العامة للتجارة وحماية المستهلك والأجهزة الأمنية، وذلك لمراقبة عملية توزيع حصص الدقيق من الوكلاء للمخابز.

وكان السودان قد شهد أزمة خبز حادة في شهر يناير من العام الجاري، إثر ارتفاع أسعار الدقيق المدعوم من قبل الحكومة.

المصدر: وكالة الأنباء السودانية "سونا"