مصر تمنع دخول دبلوماسي قادم من قطر بمبدأ المعاملة بالمثل

منعت سلطات مطار القاهرة الدولي، مساء الاثنين، موظفا إداريا بسفارة فرنسا في الدوحة من دخول البلاد، بعد وصوله بغرض السياحة على الخطوط الكويتية بجواز سفر رسمي دون الحصول على تأشيرة.

وأوضح مصدر أمني أنه تم رفض دخول الدبلوماسي وفقا للقواعد المعمول بها، ووفقا لمبدأ المعاملة بالمثل، حيث كان عليه الحصول على تأشيرة مسبقة قبل السفر.

وقال مصدر أمني بالمطار، إن سلطات الجوازات أجرت اتصالا بنائب مساعد وزير الخارجية المصري للمراسم، أشرف منير، الذي طلب تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل، وعدم السماح بدخول الموظف الفرنسي دون تأشيرة مسبقة.

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يشار إلى أن مصر بدأت في تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل خلال عام 2010، ويقضي بضرورة حصول حاملي جوازات السفر الدبلوماسية والمهمة والخاصة من دول العالم على تأشيرات دخول مسبقة من السفارات والقنصليات المصرية بالخارج، ما دفع عدة دول للاتفاق مع مصر لتبادل مبدأ المعاملة بالمثل، واحترام جوازات السفر المصرية.

المصدر: مصراوي