بالفيديو.. حادث مرور نسائي مروع في السعودية

أدى حادث مرور نسائي مروع في منطقة حائل بالسعودية إلى إصابة سائقة السيارة ووفاة مرافقتها.

وقال شهود عيان إن الحادث وقع في تقاطع أحد الطرقات بين سيارتين في إحداهما سيدتان، ما أدى إلى وفاة المرافقة، وإصابة الأخرى التي كانت تتولى القيادة، وتم نقلها للمستشفى وهي في حالة حرجة.

ووثق مقطع فيديو متداول سيارة السيدة التي تضرّرت بشكل كبير.

المصدر: وكالات