 
مباشر

بالفيديو.. حادث مرور نسائي مروع في السعودية

أخبار العالم العربي

بالفيديو.. حادث مرور نسائي مروع في السعوديةحادث مرور نسائي مروع في السعودية
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/kpht

أدى حادث مرور نسائي مروع في منطقة حائل بالسعودية إلى إصابة سائقة السيارة ووفاة مرافقتها.

وقال شهود عيان إن الحادث وقع في تقاطع أحد الطرقات بين سيارتين في إحداهما سيدتان، ما أدى إلى وفاة المرافقة، وإصابة الأخرى التي كانت تتولى القيادة، وتم نقلها للمستشفى وهي في حالة حرجة.

ووثق مقطع فيديو متداول سيارة السيدة التي تضرّرت بشكل كبير.

المصدر: وكالات

// 26.06.2018 по тикету 15478

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2018 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

ربح 12 جهاز آيفون في ضربة واحدة!