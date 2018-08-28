بلاغ يطالب بإيداع مرشح رئاسي مصري سابق مستشفى "المجانين"

تقدم محام مصري ببلاغ ضد المرشح الرئاسي السابق، حمدين صباحي، يتهمه فيه بإثارة الرأي العام والتحريض ضد الدولة والإساءة لمؤسساتها في الداخل والخارج، وطلب وضعه في مستشفى المجانين.

ويقول المحامي في بلاغه إن المرشح السابق عقد مع آخرين مؤتمرا صحفيا "بغرض التأثير على التحقيقات الجارية أمام نيابة أمن الدولة ولبث التشكيك والإحباط والفتنة في المجتمع".

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وجاء في البلاغ أن "المشكو فيه يحاول التأثير على التحقيقات الجارية أمام نيابة أمن الدولة وشن حملة تشويه متعمدة للإضرار بالأمن والاقتصاد القومي والسياحة والاستثمار وزعزعة أمن واستقرار البلاد وذلك لقلب نظام الحكم في البلاد وإسقاط الدولة للأبد".

واستطرد:"أمام تكرار ذات الجرائم من المبلغ ضده يستوجب على السلطة القضائية حمايته من نفسه وحماية الدولة لخطورة جنونه، وحتى أيضاً لا يتم تصفيته من الجماعة الإرهابية أو الأجهزة المعادية ليتم توجيه الاتهامات للدولة المصرية بقتله بسبب جنونه المستمر بالتحريض ضدها، وبالتالي لا سبيل لتفادي هذا الاحتمال القائم إلا بمحاسبته أو بإيداعه مستشفى الأمراض العقلية وعلاجه من مرض جنون تكرار ذات الجرائم المضرة به وبالدولة وبالشعب في فترة قصيرة".

المصدر: وسائل إعلام مصرية