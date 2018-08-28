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الخارجية البحرينية تنفي تصريحات لوزيرها بشأن "دولة صديقة"

أخبار العالم العربي

الخارجية البحرينية تنفي تصريحات لوزيرها بشأن وزير الخارجية البحريني
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نفت وزارة الخارجية البحرينية تصريحات نسبتها صحيفة" أخبار الخليج" إلى وزيرها الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة، بشأن "دولة صديقة".

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وقالت الوزارة أمس الاثنين في بيان لها إنه: "بالإشارة إلى ما نشرته جريدة أخبار الخليج في عددها الصادر يوم 27 أغسطس 2018 ... تؤكد وزارة الخارجية على أن ما نقله الكاتب على لسان وزير الخارجية غير صحيح بتاتا".

وشددت الوزارة على أن "ما نشره الكاتب من تصريح يحمل إساءة لدولة صديقة وشعب نكن له كل الاحترام والتقدير، لا يمكن أن يصدر عن وزير الخارجية".

وطالبت الوزارة القائمين على هذه الجريدة بضرورة تحري الدقة والتزام المهنية التامة، وخاصة في مثل هذه التصريحات والقضايا التي تمس السياسة الخارجية للبحرين، والعلاقات التي تربطها بالدول والشعوب الصديقة، ضمانا لإيصال المعلومة الصحيحة للقارئ وحفاظا على ما للصحيفة من مصداقية.

تجدر الإشارة إلى أن جريدة "أخبار الخليج"، نسبت لوزير الخارجية البحريني قوله: "إن الصينيين معروفون بالمقامرة.. فمثلا جزيرة (ماكاو) التي كانت مستعمرة برتغالية سنوات طوال، فإن الصين عندما استرجعتها كان أول شيء عملوه في الجزيرة هو إنشاء كازينو كبير للعب القمار.. ولذلك نجد المقتدرين الصينيين هم الذين يتوجهون دائما إلى هذه الجزيرة لإشباع رغبتهم القمارية الكامنة في نفوسهم"، حسب نص الصحيفة البحرينية.

المصدر: وزارة الخارجية البحرينية 

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