المبعوث الأممي إلى ليبيا يبحث مع السفير الروسي التصعيد العسكري الأخير في طرابلس

بحث مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى ليبيا، غسان سلامة، مع السفير الروسي لدى ليبيا، إيفان مولوتكوف، اليوم التصعيد العسكري الجديد في طرابلس ومسائل أخرى.

إقرأ المزيد

وأفادت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا على حسابها في تويتر بأن مباحثات المبعوث مع السفير تناولت الحاجة إلى استعادة الهدوء وحماية المدنيين، وتطرقت إلى آخر التطورات في ليبيا، بما في ذلك استحقاقات الاستفتاء والانتخابات.

التقى الممثل الخاص #غسان_سلامة اليوم مع سفير روسيا لدى #ليبيا، إيفان مولوتكوف، وتباحث معه حول التصعيد العسكري في #طرابلس والحاجة إلى استعادة الهدوء وحماية المدنيين، كما تناول اللقاء آخر التطورات وآفاق الاستفتاء والانتخابات pic.twitter.com/YpaAyFFXBJ — UNSMIL (@UNSMILibya) August 28, 2018

وكانت ضواحي جنوب شرق العاصمة الليبية طرابلس شهدت منذ أول أمس الأحد تصعيدا عسكريا خطيرا تمثل في اشتباكات عنيفة بين وحدات أمنية متمركزة في طرابلس تابعة لوزارة الداخلية في حكومة الوفاق، وقوات اللواء السابع المعروفة باسم "الكانيات" وتتبع وزارة الدفاع في حكومة الوفاق الوطني أيضا.

المصدر: UNSMILibya