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المبعوث الأممي إلى ليبيا يبحث مع السفير الروسي التصعيد العسكري الأخير في طرابلس

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المبعوث الأممي إلى ليبيا يبحث مع السفير الروسي التصعيد العسكري الأخير في طرابلس
twitter.com/UNSMILibya
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بحث مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى ليبيا، غسان سلامة، مع السفير الروسي لدى ليبيا، إيفان مولوتكوف، اليوم التصعيد العسكري الجديد في طرابلس ومسائل أخرى.

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وأفادت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا على حسابها في تويتر بأن مباحثات المبعوث مع السفير تناولت الحاجة إلى استعادة الهدوء وحماية المدنيين، وتطرقت إلى آخر التطورات في ليبيا، بما في ذلك استحقاقات الاستفتاء والانتخابات.

وكانت ضواحي جنوب شرق العاصمة الليبية طرابلس شهدت منذ أول أمس الأحد تصعيدا عسكريا خطيرا تمثل في اشتباكات عنيفة بين وحدات أمنية متمركزة في طرابلس تابعة لوزارة الداخلية في حكومة الوفاق، وقوات اللواء السابع المعروفة باسم "الكانيات" وتتبع وزارة الدفاع في حكومة الوفاق الوطني أيضا.

المصدر: UNSMILibya

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