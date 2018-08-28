مواطنو 3 دول عربية يتصدرون قائمة أكثر المشترين للمنازل في تركيا!

أظهرت إحصائية تركية، أكثر الجنسيات العربية شراء للمنازل في هذا البلد، خلال شهر يوليو من العام الجاري.

وتصدر العراقيون قائمة المشترين الأجانب للمنازل في تركيا خلال هذا الشهر، وحل في المرتبة الثانية الإيرانيون، فيما كانت المرتبة الثالثة من نصيب السعوديين، والروس في المرتبة الرابعة، والكويتيون في الخامسة.

وأظهرت هذه الإحصائية، التي أعدتها وكالة أنباء الأناضول في شكل بياني، ارتفاع مبيعات المنازل في تركيا بنسبة 6.9% في شهر يوليو من العام الجاري، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

كما تصدرت اسطنبول قائمة أكثر المدن التركية، التي بيع فيها أكبر عدد من المنازل للأتراك وللأجانب على حد سواء، وحلت أنطاليا في المرتبة الثانية، وفي المرتبة الثالثة مدينة بورصة.

المصدر: تركيا بالعربي



