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"الإنذار المبكر" يوجه تنبيها عاجلا لسكان 7 مناطق سعودية

أخبار العالم العربي

صورة أرشيفية
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وجه جهاز الإنذار المبكر التابع لهيئة الأرصاد وحماية البيئة السعودية، تنبيها عاجلا لسكان 7 مناطق في المملكة.

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وأفاد "الإنذار المبكر"، اليوم الثلاثاء، بتنبيهات نشرتها هيئة الأرصاد، عبر صفحتها الرسمية في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، بأن مناطق عسير وجازان والباحة ومكة المكرمة، ستشهد بدءا من الحادية عشرة صباح اليوم الثلاثاء بالتوقيت المحلي، ولمدة 12 ساعة، هطول أمطار رعدية يصحبها نشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار.

وأشار إلى أن مناطق الحدود الشمالية والجوف وتبوك، ستشهد بدءا من التاسعة صباحا وحتى الثامنة من مساء اليوم نفسه، نشاطا في الرياح السطحية، ما يؤدي إلى إثارة الأتربة والغبار التي تحد من الرؤية الأفقية.

المصدر: صحيفة عاجل

// 26.06.2018 по тикету 15478

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