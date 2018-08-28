 
مباشر

صحيفة: الجزائر تخطط لشراء مقاتلات "ميغ-29" الروسية

أخبار العالم العربي

صحيفة: الجزائر تخطط لشراء مقاتلات
Sputnik
مقاتلة من طراز "ميغ-29"
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/kpg5

كشفت صحيفة "كوميرسانت" عن محادثات خلف أبواب مغلقة بين روسيا والجزائر، لشراء الأخيرة 14 مقاتلة ميغ-29 أم/أم 2 بمبلغ يصل إلى 800 مليون دولار.

وأشارت الصحيفة الروسية، إلى أن وفدا جزائريا حضر الأسبوع الماضي منتدى "الجيش-2018" في مدينة كوبينكا بمقاطعة موسكو، وناقش على هامشه مسائل متعلقة بتوريد الأسلحة مع نائب وزير الدفاع الروسي الفريق أول ألكسندر فومين.

وتعد الجزائر إحدى أكبر الدول المستوردة للطائرات الروسية، إذ زودت قواتها الجوية خلال الـ10 سنوات الأخيرة بـ58 مقاتلة "سو-30 أم كي أ" و14 مروحية نقل "مي – 26 تي 2" و16 طائرة تدريبية قتالية من طراز "ياك-130"، بالإضافة إلى مروحيات قتالية من طراز "مي-28".

يذكر أن المقاتلات الروسية الجديدة قد تحل محل المقاتلات السوفيتية المستعملة من طراز "ميغ-29 إس" الموجودة في حوزة القوات الجوية الجزائرية.

المصدر: كوميرسانت

// 26.06.2018 по тикету 15478

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2018 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

شاهد.. رحلة صيد صيفية لبوتين على ضفاف نهر ينيسي