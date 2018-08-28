فلول المسلحين يسلمون مئات البنادق وأطنانا من الذخائر غرب سوريا

سلّم مسلحون من تشكيلات غير شرعية في جنوب غرب سوريا، أكثر من 230 قطعة سلاح و11 طنا من الذخائر، حسبما أعلن اليكسي تسيغانكوف، رئيس مركز المصالحة الروسي بين الأطراف السورية المتحاربة.

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وقال الضابط الروسي في مؤتمر صحفي يوم أمس: "سلّم أعضاء سابقون في التشكيلات المسلحة غير الشرعية في جنوب غرب سوريا، 231 قطعة من الأسلحة الفردية، و11 طنا من ذخيرة المدفعية وذخيرة الأسلحة المتوسطة والفردية".

وكشف المسؤول العسكري الروسي أيضا، أنه على الرغم من سريان نظام وقف الأعمال العدائية، لا تزال الجماعات المسلحة غير الشرعية العاملة في منطقة خفض التصعيد بإدلب تقوم بانتهاكات لنظام وقف النار.

ووفقا لتسيغانكوف، قام ممثلو المركز الروسي للمصالحة بين الأطراف المتحاربة، على مدار اليوم الماضي، بتقديم مساعدات إنسانية في قرية مظلوم في محافظة دير الزور، حيث تم توزيع 650 مجموعة من المواد الغذائية، يبلغ وزنها الإجمالي 2.8 طن.

كما قال تسيغانكوف، إن الأطباء العسكريين الروس قدموا مساعدة طبية لـ 242 سوريا يوم الأحد منهم 123 طفلاً.

المصدر: نوفوستي