أضاحي "قطر الخيرية" تطال 900 ألف شخص حول العالم
قالت "جمعية قطر الخيرية" إن أكثر من 900 ألف شخص في 31 دولة عبر العالم استفادوا من أضاحيها هذا العام.
وذكرت الجمعية في بيان لها، أمس الاثنين، أن إجمالي عدد أضاحي الحملة التي نفذتها تحت شعار "أضحيتك سعادة لك ولهم"، بلغ نحو 26 ألف أضحية من البقر والغنم، بقيمة تزيد عن 20 مليون ريال قطري (قرابة 6 ملايين دولار).
وأضافت أنها قامت كذلك بتوزيع "كسوة العيد" و"عيدية الأيتام" على مكفوليها من الأيتام وأطفال الأسر المتعففة في الأيام الأولى لشهر ذي الحجة، لإشعارهم بفرحة العيد.
ضمن برنامج #عيدك_معاهم— برامج وفعاليات قطر الخيرية (@Qcharityc) 24 августа 2018 г.
زيارة عدد من الإعلاميين والناشطيين في التواصل الاجتماعي إلى مركز إحسان وتقديم الهدايا لكبار السن من منتسبي المركز في العيد والمعايدة عليهم
وقضاء يوم بصحبتهم في المركز#قطر_الخيريةpic.twitter.com/cIzfShRvY2
ولفتت إلى أن عدد المستفيدين من المشروعين بلغ حوالي 12 ألف يتيم وطفل في 23 دولة عبر العالم (من بينها قطر).
وبحسب البيان فإن: "مشروع الأضاحي ركز على فئات النازحين واللاجئين، والأسر الفقيرة وذات الدخل المحدود، وعلى مكفولي قطر الخيرية من أسر الأيتام، وأسر ذوي الاحتياجات الخاصة، إضافة إلى العمال والعاطلين عن العمل".
وقد تم تنفيذ المشروع داخل دولة قطر، وفي 30 دولة أخرى في قارات آسيا وإفريقيا وأوروبا.
استكمال توزيع الاضاحي داخل قطر لليوم الثاني على التوالي بالتعاون مع شركة ودام والتي سيتم توزيعها على اكثر من ٢٥ الف مستفيد— QCharity قطر الخيرية (@qcharity) 24 августа 2018 г.
كتب الله اجر كل من ساهم pic.twitter.com/347L0hrpsc
المصدر: الأناضول