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أضاحي "قطر الخيرية" تطال 900 ألف شخص حول العالم

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أضاحي
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900 ألف شخص حول العالم استفادوا من أضاحي "قطر الخيرية"
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قالت "جمعية قطر الخيرية" إن أكثر من 900 ألف شخص في 31 دولة عبر العالم استفادوا من أضاحيها هذا العام.

وذكرت الجمعية في بيان لها، أمس الاثنين، أن إجمالي عدد أضاحي الحملة التي نفذتها تحت شعار "أضحيتك سعادة لك ولهم"، بلغ نحو 26 ألف أضحية من البقر والغنم، بقيمة تزيد عن 20 مليون ريال قطري (قرابة 6 ملايين دولار).

وأضافت أنها قامت كذلك بتوزيع "كسوة العيد" و"عيدية الأيتام" على مكفوليها من الأيتام وأطفال الأسر المتعففة في الأيام الأولى لشهر ذي الحجة، لإشعارهم بفرحة العيد.

ولفتت إلى أن عدد المستفيدين من المشروعين بلغ حوالي 12 ألف يتيم وطفل في 23 دولة عبر العالم (من بينها قطر). 

وبحسب البيان فإن: "مشروع الأضاحي ركز على فئات النازحين واللاجئين، والأسر الفقيرة وذات الدخل المحدود، وعلى مكفولي قطر الخيرية من أسر الأيتام، وأسر ذوي الاحتياجات الخاصة، إضافة إلى العمال والعاطلين عن العمل".

وقد تم تنفيذ المشروع داخل دولة قطر، وفي 30 دولة أخرى في قارات آسيا وإفريقيا وأوروبا.

المصدر: الأناضول

// 26.06.2018 по тикету 15478

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