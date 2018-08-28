قتل وانتزاع قلب رجل في لبنان لاتهامه بشتم "الذات الإلهية"!

هزّ حادث قتل رجل على يد 3 أشقاء، أحدهم شيخ، الشارع اللبناني، لاسيما بعد تداول خبر قطع كعبي قدميه، كي لا يتمكن من معاودة الوقوف والمقاومة، ثم فتح صدره بساطور وانتزاع قلبه.

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فقد انتهى الأمر بمحمد علي الدهيبي (مواليد عام 1974، لبناني) يوم السبت الماضي في بلدة برج اليهودية شمال لبنان، جثة مصابة بطعنات متفرقة في مختلف أنحاء الجسد، لا بل كما قال قريبه، "تم قطع كعبي قدميه كي لا يتمكن من معاودة الوقوف والمقاومة، ساعة وهو ينزف على الطريق من دون أن يسمح لأحد بالاقتراب منه وإسعافه، لينقل بعدها إلى المستشفى وقد فارق الحياة".

وفي التفاصيل أنه وبينما كان محمد يتسوق داخل "سوبرماركت" في البلدة، وقع جدل بينه وبين صاحب الـ"سوبر ماركت" بسبب غلاء الأسعار، ليختتم جداله بعبارة "حل عن ربّي". وفي هذا الوقت صودف وجود شخص آخر معمم من "آل الدهيبي" لكنه لا يمت له بصلة قرابة، فاقترب منه وقال له "ألا تعرف أن هذه الكلمة تعتبر كفرًا"، فردّ عليه "ما دخلك أنت إذا كنتُ كافرا أو لا".

وعند خروج الشاب محمد من "السوبرماركت"، وجد الشيخ خالد الدهيبي وبرفقة أشقائه قد حضروا إلى "برج اليهودية" قاطعين الطريق عليه، وشهر الشيخ سكينًا، بينما حمل أحد أشقائه ساطورًا، فعاجل الشيخ الضحية بأكثر من طعنة بينما قام شقيقه بشق صدر القتيل بالساطور ليخرج قلبه من جسده. وقام الجناة بقطع "أكعاب قلبه".

وتمّ نقل الضحية إلى مستشفى الخير في المنية، جثة هامدة، بسبب منع الجناة أي أحد من إسعافه وتركوه ينزف لأكثر من ساعة.

قوى الأمن توضح تفاصيل الجريمة

وفي وقت لاحق، صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي - شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي:

بتاريخ 25/8/2018 وفي بلدة برج اليهودية، حصل إشكال وتلاسن بين (م. د، مواليد عام 1974، لبناني) من جهة وبين الشيخ (خ. د، مواليد عام 1986، لبناني) داخل أحد محال السوبر ماركت، على خلفية قيام الأول بإهانة الشيخ وشتم العزة الإلهية، ما أثار اعتراض وامتعاضه فحصل تلاسن بينهما، وتطور الإشكال فيما بعد على أطراف بلدتي دير عمار وبرج اليهودية بعد تدخل شقيقي الشيخ: (ع. د، مواليد 1992، لبناني) و (ع. د، مواليد 1994، لبناني)حيث حصل تضارب بالسكاكين نتج عنه إصابة (م. د) بعدة طعنات أدت إلى وفاته.

بتاريخ 26 منه، أوقفت شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي أحد الأشقاء في المستشفى بسبب إصابته بجروح، فيما سلم الآخران نفسيهما إلى هذه الشعبة، مع العلم أنهما أصيبا أيضاً بطعنات سكين.

والتحقيق جار بإشراف القضاء المختص.

المصدر: صحف ووكالات لبنانية