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5 سعوديات يحصلن على رخص لقيادة طائرات الركاب

أخبار العالم العربي

5 سعوديات يحصلن على رخص لقيادة طائرات الركاب
Ahmed Kutty/Gulf News
صورة أرشيفية لإماراتيات دخلن مجال الطيران
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حصلت 5 سيدات سعوديات على رخص تسمح لهن بالعمل "كابتن" لقيادة طائرات شركات الطيران المدنية.

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وأوضحت الهيئة العامة للطيران المدني، أمس الاثنين، أن ذلك يأتي في إطار تمكين المرأة السعودية من العمل في قطاعات الطيران، وهي إحدى إستراتيجيات منظمة الطيران العالمية "إيكاو".

وأشارت إلى أنه توجد معاهد للجنسين لتعليم الطيران، وأنها تدعم وتشجع توظيف المرأة في قطاع الطيران.

وذكرت الهيئة أنه تم توظيف عدد كبير من النساء في الآونة الأخيرة في الهيئة أو شركات مقدمي الخدمات في المجالات الفنية.

وبدأ مؤخرا سريان القرار التاريخي في السعودية الذي نالت المرأة السعودية بموجبه تصريحا بقيادة السيارة في المملكة. ويعتبر هذا الحدث مكسبا كبيرا للسعوديات، طالما طالبت به عدة جهات حقوقية.

المصدر: عكاظ

// 26.06.2018 по тикету 15478

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