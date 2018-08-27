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وزيرا الدفاع التركي والأمريكي يبحثان هاتفيا الوضع في سوريا

أخبار العالم العربي

وزيرا الدفاع التركي والأمريكي يبحثان هاتفيا الوضع في سوريا
Globallookpress Depo Photos
وزير الدفاع التركي خلوصي اكار
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أفادت وسائل إعلام تركية بأن وزير الدفاع التركي خلوصي آكار أجرى مساء اليوم الاثنين اتصالا هاتفيا مع نظيره الأمريكي جيمس ماتيس.

ونقلت وكالة الأناضول عن مصدر في وزارة الدفاع التركية أن الوزيرين تبادلا الآراء حول العلاقات التركية – الأمريكية في مجال الدفاع، والوضع في سوريا ومحاربة الإرهاب.

ولم يكشف المصدر، الذي طلب عدم ذكر اسمه، عن مزيد من التفاصيل بشأن المكالمة الهاتفية التي جرت بين آكار وماتيس.

وجدير بالذكر، أن هذا الاتصال يأتي على خلفية التوتر في العلاقات بين أنقرة وواشنطن، تسببت به قضية القس الأمريكي أندرو برونسون المعتقل في تركيا، والعقوبات الاقتصادية التي فرضتها الإدارة الأمريكية على تركيا.

وكانت تركيا والولايات المتحدة اتفقتا في يونيو الماضي على خارطة طريق بشأن مدينة منبج السورية، كانت تقضي بانسحاب "قوات سوريا الديمقراطية" المدعومة من قبل واشنطن، والتي تكون وحدات حماية الشعب الكردية نواتها، من المدينة.

المصدر: الأناضول

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