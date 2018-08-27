// 26.06.2018 по тикету 15478
مصر.. تصفية 5 مسلحين في الصعيد (صور)
Reuters Amr Abdallah Dalsh
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أعلنت وزارة الداخلية المصرية قتل مجموعة من العناصر المسلحة الهاربة من الملاحقات الأمنية بإحدى المناطق الجبلية الكائنة بطريق أسيوط/سوهاج الصحراوي قبل تنفيذ عملياتهم.
وأوضحت الداخلية المصرية في بيان لها، أنه "تمت مداهمة منطقة جبلية اتخذها الإرهابيون مقرا لهم، حيث جرى تبادل إطلاق النيران عثر بنهايته على خمسة قتلى من العناصر الإرهابية، كما وجد بحوزتهم (3 بندقيات آلية عيار 7،62×39، وكمية من الطلقات، ومواد تموينية، وبعض الأوراق التنظيمية)".
وأشارت الداخلية المصرية إلى أن "هؤلاء العناصر يتخذون الوجه القبلي ملاذا للاختفاء والانطلاق لتنفيذ مخططاتهم العدائية".
المصدر: الصفحة الرسمية لوزارة الداخلية
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