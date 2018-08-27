 
مباشر

مصر.. تصفية 5 مسلحين في الصعيد (صور)

أخبار العالم العربي

مصر.. تصفية 5 مسلحين في الصعيد (صور)
Reuters Amr Abdallah Dalsh
الشرطة المصرية
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/kpds

أعلنت وزارة الداخلية المصرية قتل مجموعة من العناصر المسلحة الهاربة من الملاحقات الأمنية بإحدى المناطق الجبلية الكائنة بطريق أسيوط/سوهاج الصحراوي قبل تنفيذ عملياتهم.

وأوضحت الداخلية المصرية في بيان لها، أنه "تمت مداهمة منطقة جبلية اتخذها الإرهابيون مقرا لهم، حيث جرى تبادل إطلاق النيران عثر بنهايته على خمسة قتلى من العناصر الإرهابية، كما وجد بحوزتهم (3 بندقيات آلية عيار 7،62×39، وكمية من الطلقات، ومواد تموينية، وبعض الأوراق التنظيمية)".

إقرأ المزيد
عناصر من القوات المصرية مقتل ضابط مصري برتبة نقيب بانفجار عبوة في سيناء

وأشارت الداخلية المصرية إلى أن "هؤلاء العناصر يتخذون الوجه القبلي ملاذا للاختفاء والانطلاق لتنفيذ مخططاتهم العدائية".

المصدر: الصفحة الرسمية لوزارة الداخلية

// 26.06.2018 по тикету 15478

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2018 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

بث مباشر للفرعون صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي.. شاهد ماذا يقول عن أزمته مع الاتحاد المصري لكرة القدم