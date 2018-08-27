كل تونسي مدين بـ2200 دولار منذ ولادته!

أفاد توفيق بكار رئيس المركز الدولي الهادي نويرة للاستشراف والدراسات التنموية بأن كل تونسي عليه أن يسدد دينا بقيمة 6 آلاف دينار (2200 دولار) منذ لحظة ولادته.

وقال توفيق بكار في تصريح لإذاعة "موزاييك أف أم" يوم السبت، إن الدين الخارجي لتونس يزداد بنسق كبير من سنة إلى أخرى دون أن يكون مخصصا لتطوير نسق التنمية.

وأضاف بكار أنه بما أن حجم الديون اليوم في حدود 70 مليار دينار فإن كل تونسي عليه أن يسدد دينا بقيمة 6 آلاف دينار منذ لحظة ولادته.

المصدر: إذاعة "موزاييك أف أم"