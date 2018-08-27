الحوثيون يعلنون تنفيذ هجوم جوي "نوعي" على مطار دبي الدولي

أعلنت جماعة "أنصار الله" الحوثية اليوم الاثنين أن قواتها الجوية شنت ضربة على مطار دبي الدولي.

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وقال الجماعة، عبر وسائل الإعلام التابعة لها، إن سلاح الجو المسير لقواتها "نفذ هجوما جويا نوعيا على مطار دبي الدولي بطائرة مسيرة من طراز صماد 3".

ولم يذكر بيان الحوثيين ما إذا أصابت هذه الضربة هدفها أم لا، فيما لم يصدر حتى الآن أي تعليق على الهجوم من قبل الجانب الإماراتي.

وتعتبر الإمارات ثاني أكبر قوة في التحالف العربي بقيادة السعودية الذي يخوض أعمالا قتالية في اليمن منذ مارس 2015 دعما للحكومة المعترف بها دوليا والموالية للرئيس عبد ربه منصور هادي في حربها ضد الحوثيين التي بدأت في 2014.

ومع تكثيف الإمارات مشاركتها في النزاع اليمني أوائل يونيو الماضي من خلال انضمامها لمعركة الساحل الغرب في البلاد هددت القوات الحوثية بشن هجمات مكثفة على الدولة الخليجية متعهدة بأن أبو ظبي ستكون في "مرمى الصواريخ اليمنية".

وقد أعلنت جماعة "أنصار الله" يوم 26 يوليو أن قواتها استهدفت مطار أبو ظبي الدولي في الإمارات بواسطة طائرة مسيرة، فيما نفى الجانب الإماراتي وقوع الهجوم.

المصدر: وسائل إعلام يمنية + وكالات