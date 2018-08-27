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الإعلان عن تشكيل كتلة برلمانية جديدة في تونس

أخبار العالم العربي

الإعلان عن تشكيل كتلة برلمانية جديدة في تونس
Reuters
البرلمان التونسي
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أعلن 34 نائبا في مجلس نواب الشعب (البرلمان)، اليوم الاثنين، عن تشكيل كتلة جديدة بالبرلمان التونسي تحمل اسم "الائتلاف الوطني".

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وقال الناطق الرسمي باسم كتلة "الائتلاف الوطني" النائب مصطفى بن أحمد، في مؤتمر صحفي، عقد اليوم في العاصمة التونسية "نعلن عن تأسيس كتلة الائتلاف الوطني من 34 نائبا، كتتويج لمسار التنسيق والتعاون في العمل البرلماني، بين نواب مستقلين وآخرين منتمين لأحزاب، مثل "الاتحاد الوطني الحر( ليبرالي/12 نائبا)، وآفاق تونس (ليبرالي/6 نواب)".

وأشار ابن أحمد إلى أن الكتلة الجديدة ستعمل على تجاوز الصعوبات التي تعرقل الإصلاحات ومواصلة الحرب ضد الفساد.

وفي بيان وزع خلال المؤتمر الصحفي، أعلن المنتمون للكتلة الجديدة، أنهم سيعملون على تعزيز استقرار كافة مؤسسات الدولة، والتعاون مع الجميع دون استثناء، على قاعدة النقد والمساندة، والتعجيل في انتخاب أعضاء المحكمة الدستورية، وإصلاح وضعية الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.

وفي تصريح على هامش المؤتمر الصحفي، قال الناطق الرسمي باسم كتلة "الائتلاف الوطني" للأناضول، إن عملنا سيتجه إلى تجاوز الصعوبات، التي تعوق استكمال المؤسسات الدستورية، والقوانين الخاصة بالإصلاحات، كما سنسعى لتحقيق العدالة الاجتماعية، وتحرير المبادرات الاقتصادية الخاصة بالاستثمار في قانون المالية (الموازنة) المقبل.

يذكر أن مجلس نواب الشعب في تونس يتكون من 8 كتل نيابية ومستقلين.

المصدر: الأناضول

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