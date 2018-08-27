قيادي بسائرون لـRT: التحالف الرباعي سيعرض مشروعه على الأكراد

أعلن القيادي في تحالف سائرون، جاسم الحلفي، اليوم الأثنين، أن التحالف الرباعي الذي يشكل "سائرون" سيعرض مشروعه على الكورد ليرسم خارطة تفاهمات بين الطرفين.

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وقال الحلفي لـRT من مقر الاجتماع في أربيل: "وصلنا اليوم إلى أربيل للقاء زعيم الحزب الديموقراطي الكردستاني مسعود بارزاني وسنلتقي الأحزاب الكردية الأخيرة، بضمنها الاتحاد الوطني الكردستاني، وسنعرض عليهم مشروعنا في تشكيل الكتلة الأكبر".

وأضاف أن: "التحالف الرباعي يسعى إلى فتح قنوات تواصل مستمرة مع الجميع على أمل تشكيل الكتلة الأكبر، مع الاحتفاظ بمبادئ تشكيل التحالف ومبادئنا في سائرون التي تؤكد الخروج عن إطار المحاصصة".

ويتألف الوفد الذي يزور أربيل الآن من القياديين في تحالف "سائرون"، نصار الربيعي، وجاسم الحلفي، والقياديين في ائتلاف "النصر" عدنان الزرفي، وخالد العبيدي، وعضوي لجنة المفاوضات في تيار "الحكمة" أحمد الفتلاوي، وعبد الله الزيدي، وكذلك القياديين في ائتلاف "الوطنية" كاظم الشمري، ورعد الدهلكي.

المصدر: RT