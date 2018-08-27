 
مباشر

إطلاق سراح "طباخ داعش" لعدم كفاية الأدلة

أخبار العالم العربي

إطلاق سراح
Reuters
صورة أرشيفية
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/kpb0

كشفت وثيقة حصلت عليها RT، وصادرة من مجلس القضاء الأعلى في العراق، إطلاق المحكمة سراح "طباخ داعش" لعدم كفاية الأدلة ضده، بحسبما ذكر في الوثيقة.

إقرأ المزيد
العراق.. مقتل 13 داعشيا واعتقال اثنين آخرين جنوبي الموصل العراق.. مقتل 13 داعشيا واعتقال اثنين آخرين جنوبي الموصل

وجاء في الوثيقة الصادرة في 25 فبراير 2018: "تشكلت الهيئة القضائية في محكمة التمييز الاتحادية بتاريخ الخامس والعشرين من فبراير 2018، وأصدرت قرارها بحق المتهم "كامل محمود مرعي" وإلغاء التهم الموجهة ضده".

وتضمنت الوثيقة أن "القرار جاء بناء على ما قررته محكمة جنايات كركوك في 27 فبراير 2018، والقاضي بإلغاء التهم الموجهة إلى كامل محمود مرعي وذلك لعدم كفاية الأدلة عن جريمة قيامه بالعمل كطباخ وإعداد الطعام لعناصر تنظيم "داعش".

RT
وثيقة صادرة من مجلس القضاء الأعلى في العراق.

المصدر: RT

// 26.06.2018 по тикету 15478

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2018 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

برأيك، هل قرر الغرب تنفيذ ضربة ضد سوريا تحت ذريعة هجوم كيماوي "افتراضي"؟