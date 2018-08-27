إطلاق سراح "طباخ داعش" لعدم كفاية الأدلة

كشفت وثيقة حصلت عليها RT، وصادرة من مجلس القضاء الأعلى في العراق، إطلاق المحكمة سراح "طباخ داعش" لعدم كفاية الأدلة ضده، بحسبما ذكر في الوثيقة.

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وجاء في الوثيقة الصادرة في 25 فبراير 2018: "تشكلت الهيئة القضائية في محكمة التمييز الاتحادية بتاريخ الخامس والعشرين من فبراير 2018، وأصدرت قرارها بحق المتهم "كامل محمود مرعي" وإلغاء التهم الموجهة ضده".

وتضمنت الوثيقة أن "القرار جاء بناء على ما قررته محكمة جنايات كركوك في 27 فبراير 2018، والقاضي بإلغاء التهم الموجهة إلى كامل محمود مرعي وذلك لعدم كفاية الأدلة عن جريمة قيامه بالعمل كطباخ وإعداد الطعام لعناصر تنظيم "داعش".

RT

المصدر: RT