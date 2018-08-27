قطر تعزز قدراتها العسكرية بقاعدة جوية جديدة وأسلحة وطائرات بالمليارات

كشف نائب قائد قوات الجو القطرية، اللواء أحمد إبراهيم المالكي، عن تعزيز بلاده قدراتها العسكرية، بإنشاء قاعدة جوية جديدة وشراء طائرات وأسلحة بمليارات الدولارات وتطويع النساء بالجيش.

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وقال اللواء المالكي في حوار خاص مع مجلة "الطلائع" نشرته اليوم: "إن بلاده تقوم بإنشاء قاعدة جوية جديدة باسم (قاعدة تميم الجوية) بالإضافة إلى انه سيتم توسيع قاعدة (العديد) الجوية، وتطوير قاعدة الدوحة الجوية، لاستقبال الطائرات والمنظومات الجديدة التي دخلت الخدمة بالقوات الجوية، وعلى رأسـها الرافال الفرنسية، و F15 الأمريكية، وتايفون الأوروبية، وهليكوبتر الأباتشي الأمريكية، وهيلكوبتر NH90 الأوروبية، وهي طائرات متطورة وحديثة تزودت بها قطر في السنوات الأخيرة".

وأضاف: "نقوم بتطوير منظومات القيادة والسيطرة وإدخال أحدث منظومات الرادار، وأنظمة العمليات والسيطرة والاتصالات".

كما كشف اللواء عن وجود مشاريع هيكلية ذات طابع استراتيجي تشهدها القوات الجوية القطرية، التي اســتقبلت العام الحالي أول دفعة من العنصر النســائي كمرشــحات طيار.

وأوضح المالكي الذي شارك في حرب الكويت عام 1991 ، بالإضافة إلى مشاركته في عمليات التحالف الدولي في ليبيا، وإشرافه على قوات بلاده الجوية المشاركة في عمليات التحالف في اليمن حتى انسحاب القوات القطرية من هناك، أوضح أن قوات بلاده "تشهد حاليا المرحلة الرابعة من تطويرها، وهي الأهم والأشمل بعد دخول منظومات جديدة ومتطورة للخدمة، من طائرات النقل والهليكوبتر والمقاتلات الجديدة".

وقال أيضا "سنويا لدينا تمارين مشتركة مع الولايات المتحدة الأمريكية، وفرنسا، وتركيا، والدول الصديقة الأخرى .. وداخلياً نشارك جميع القوات المسلحة في تمارينها، ونقوم معها بمهام الإسناد والنقل".

وتابع قائلا:"أما على مستوى القوى البشرية فقد تضاعفت أضعافا مضاعفة وهو أهم ملامح التطوير الحالي، إضافة لافتتاح الكليات الفنية وكليات الطيران التي أصبحت الأولى على مستوى الشرق الأوسط "، على حد قوله.

وأوضح أن العقود التي توقعها قطر مع الشركات الخارجية لتزويد القوات الجوية الأميرية بحاجاتها تبلغ قيمتها مليارات الدولارات.

المصدر: مجلة الطلائع القطرية