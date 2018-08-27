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الأردن يطلق اسم الراحل ياسر المصري على صرح ثقافي تخليدا لذكراه

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الأردن يطلق اسم الراحل ياسر المصري على صرح ثقافي تخليدا لذكراه
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قررت وزيرة الثقافة الأردنية، بسمة نسور، يوم أمس الأحد، إطلاق اسم الممثل الراحل ياسر المصري على مكتبة المسرح الأردني، في بادرة وفاء وتقدير لذكراه.

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وتضم مكتبة المسرح الأردني، التي تأسست في العام الماضي، كل ما نشر عن المسرح الأردني، من كتب ومؤلفات ومنشورات ورسائل جامعية في الماجستير والدكتوراه، إضافة إلى موسوعة شاملة عن ذاكرة المسرح الأردني.

وكان نبأ وفاة ياسر المصري، عن عمر ناهز 48 عاما، في حادث سير، قد فجع الوسط الفني في الأردن وخارجه، يوم الخميس الماضي، الذي وافق ثالث أيام عيد الأضحى.

ويذكر أن رئيس الوزراء الأردني، عمر الرزاز، ونقابة الفنانين الأردنيين، وعددا كبيرا من الفنانين العرب شاركوا في تقديم التعازي بوفاة الفنان ياسر المصري.

وترك الفنان الراحل، رصيدا مميزا من المسلسلات الدرامية منها (نمر بن عدوان) و(العنود) وحقق انتشارا عربيا، من خلال بعض الأعمال التي قدمها في مصر مثل فيلم (كف القمر) للمخرج خالد يوسف، والجزء الثاني من مسلسل (الجماعة) من تأليف السيناريست وحيد حامد

المصدر:رويترز

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