5 قتلى وأكثر من 30 جريحا في اشتباكات عنيفة جنوب العاصمة الليبية طرابلس

قتل 5 أشخاص وأصيب 33 آخرون بجروح في اشتباكات اندلعت، اليوم الاثنين، بالضواحي الجنوبية لعاصمة ليبيا طرابلس، وفق الحصيلة الأولية المقدمة من قبل وزارة الصحة بحكومة الوفاق الليبية.

وكانت مصادر خاصة لـ RT أكدت من طرابلس، سابقا الاثنين، سماع أصوات قصف تراشق بالأسلحة المتوسطة والثقيلة في المنطقة.

وأفاد مراسلنا في طرابلس، بأن اشتباكات اندلعت في منطقة صلاح الدين جنوب العاصمة الليبية منذ ساعات الصباح الأولى، ونقل عن مصدر طبي وقوع عدد من الإصابات نقلت إلى المشافي.

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بدورها، نقلت "بوابة الوسط" عن سكان محليين وقوع اشتباكات قرب منطقة صلاح الدين وخلة الفرجان والمناطق المحيطة بالطريق الرابط بين قصر بن غشير وعين زارة.

ونشر نشطاء في مواقع التواصل الاجتماعي صورا لانتشار وحدات عسكرية وعربات مسلحة ومدفعية ثقيلة، ومشاهد لتصاعد أعمدة الدخان في مناطق الاشتباكات.

وذكرت مصادر محلية، بأن الاشتباكات تجري بين قوات "اللواء السابع" الذي يعرف باسم "الكانيات" والمتمركز في منطقة ترهونة (التي تبعد عن العاصمة بنحو 90 كلم إلى الجنوب الشرقي)، ووحدات أخرى متمركزة داخل طرابلس نفسها.

وتحدثت مواقع محلية عن تقدم القوات التابعة لـ"اللواء السابع" نحو مناطق من جنوب وشرق العاصمة.

فيما قال رئيس الأركان المكلف من حكومة الوفاق الوطني، عبد الرحمن الطويل، مساء اليوم: "اللواء السابع لا يتبع لرئاسة الأركان ولا للحرس الرئاسي، ولم نعط التعليمات لهم بالتحرك صوب العاصمة".

المصدر: RT