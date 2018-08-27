اشتباكات بالأسلحة الثقيلة جنوبي العاصمة الليبية طرابلس

أكدت مصادر خاصة من طرابلس سماع أصوات قصف تراشق بالأسلحة المتوسطة والثقيلة في الضواحي الجنوبية للعاصمة الليبية طرابلس.

وأفاد مراسلنا في طرابلس، بأن اشتباكات اندلعت في منطقة صلاح الدين جنوب العاصمة الليبية منذ ساعات الصباح الأولى، ونقل عن مصدر طبي وقوع عدد من الإصابات نقلت إلى المشافي.

بدورها، نقلت "بوابة الوسط" عن سكان محليين وقوع اشتباكات قرب منطقة صلاح الدين وخلة الفرجان والمناطق المحيطة بالطريق الرابط بين قصر بن غشير وعين زارة.

ونشر نشطاء في مواقع التواصل الاجتماعي صورا لانتشار وحدات عسكرية وعربات مسلحة ومدفعية ثقيلة، ومشاهد لتصاعد أعمدة من الدخان في مناطق الاشتباكات.

وتقول مصادر محلية، إن الاشتباكات الحالية تجري جنوب العاصمة طرابلس بين قوات "اللواء السابع" الذي يعرف باسم "الكانيات" المتمركز في منطقة ترهونة ووحدات أخرى متمركزة داخل طرابلس.

وتحدثت مواقع محلية عن تقدم القوات التابعة لـ"اللواء السابع" نحو مناطق من جنوب وشرق العاصمة طرابلس.

المصدر: RT