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الرياض والدوحة تنعيان ماكين

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الرياض والدوحة تنعيان ماكينالعلمان السعودي والقطري
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نعى كل من وزير خارجية السعودية عادل الجبير ونظيره القطري محمد بن عبدالرحمن آل ثاني السيناتور الأمريكي الراحل جون ماكين.

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السيناتور جون ماكين حقائق عن السيناتور الأمريكي الراحل جون ماكين

وقال الجبير في تغريدة على حسابه الرسمي بموقع "تويتر": "أقدم التعازي الحارة لعائلة السيناتور جون ماكين، لقد فقدت أمريكا بطلا أمريكيا".

وأضاف: "لقد فقدت صديقا شخصيا عرفته على مدار أكثر من 13 عاما".

من جهته، علق السفير السعودي لدى الولايات المتحدة الأمير خالد بن سلمان، على نبأ وفاة عضو مجلس الشيوخ الأمريكي عن ولاية أريزونا جون ماكين. وكتب خالد بن سلمان على "تويتر": "خالص تعازينا للشعب الأمريكي، الذي فقد السيناتور جون ماكين".

وأضاف: "ماكين كان بطلا، كرس حياته لخدمة بلاده، ودعم الأمن والسلام العالمي، وكان صديقا عظيما للمملكة العربية السعودية"، واستطرد: "بكل تأكيد، لقد افتقدناه".

كذلك، نعى وزير الخارجية القطري، محمد بن عبدالرحمن آل ثاني السيناتور الجمهوري الأمريكي من خلال تغريدة بالإنجليزية عبر صفحته الرسمية على "تويتر".

وقال آل ثاني: "أخلص التعازي القلبية لعائلة السيناتور الأمريكي. جون ماكين.. كان صديقا جيدا لقطر، مؤمنا قويا بالسلام في الشرق الأوسط، وسياسيا استثنائيا".

وتوفي ماكين، أمس الأحد، عن عمر يناهز 81 عاما، وفقا لبيان صادر عن مكتبه. وعانى طوال عام من سرطان الدماغ وأعلن أقاربه، يوم الجمعة الماضي، أنه توقف عن العلاج. 

المصدر: وكالات

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