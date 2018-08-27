الرياض والدوحة تنعيان ماكين

نعى كل من وزير خارجية السعودية عادل الجبير ونظيره القطري محمد بن عبدالرحمن آل ثاني السيناتور الأمريكي الراحل جون ماكين.

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وقال الجبير في تغريدة على حسابه الرسمي بموقع "تويتر": "أقدم التعازي الحارة لعائلة السيناتور جون ماكين، لقد فقدت أمريكا بطلا أمريكيا".

وأضاف: "لقد فقدت صديقا شخصيا عرفته على مدار أكثر من 13 عاما".

من جهته، علق السفير السعودي لدى الولايات المتحدة الأمير خالد بن سلمان، على نبأ وفاة عضو مجلس الشيوخ الأمريكي عن ولاية أريزونا جون ماكين. وكتب خالد بن سلمان على "تويتر": "خالص تعازينا للشعب الأمريكي، الذي فقد السيناتور جون ماكين".

My deepest condolences to the family of Senator @SenJohnMcCain. America lost an American hero and I lost a personal friend I have known for more than thirty years. May his soul Rest In Peace — عادل بن أحمد الجبير (@AdelAljubeir) ٢٦ أغسطس ٢٠١٨

وأضاف: "ماكين كان بطلا، كرس حياته لخدمة بلاده، ودعم الأمن والسلام العالمي، وكان صديقا عظيما للمملكة العربية السعودية"، واستطرد: "بكل تأكيد، لقد افتقدناه".

Sincerest condolences to the American people on the loss of John McCain, an American hero who dedicated his life to serving his country and advancing global peace and security. He was a great friend of the Kingdom, a truly respected and trustworthy statesman. We will miss him. — Khalid bin Salman خالد بن سلمان (@kbsalsaud) 26 août 2018

كذلك، نعى وزير الخارجية القطري، محمد بن عبدالرحمن آل ثاني السيناتور الجمهوري الأمريكي من خلال تغريدة بالإنجليزية عبر صفحته الرسمية على "تويتر".

وقال آل ثاني: "أخلص التعازي القلبية لعائلة السيناتور الأمريكي. جون ماكين.. كان صديقا جيدا لقطر، مؤمنا قويا بالسلام في الشرق الأوسط، وسياسيا استثنائيا".

Heartfelt condolences to the family of @SenJohnMcCain. He was a good friend of #Qatar, a strong believer of peace in Middle East, and an exceptional politician #McCainpic.twitter.com/q9FQk15YyV — محمد بن عبدالرحمن (@MBA_AlThani_) 26 août 2018

وتوفي ماكين، أمس الأحد، عن عمر يناهز 81 عاما، وفقا لبيان صادر عن مكتبه. وعانى طوال عام من سرطان الدماغ وأعلن أقاربه، يوم الجمعة الماضي، أنه توقف عن العلاج.

المصدر: وكالات