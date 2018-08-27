// 26.06.2018 по тикету 15478
شاهد.. سطو مسلح على مطعم في السعودية
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/kp9m
سطا مسلحان ملثمان على مطعم وجبات سريعة شھیر في العاصمة السعودية الرياض مساء أمس الأحد، ليستوليا على مبالغ مالیة كبیرة.
وأظھر مقطع فیديو متداول صورته كامیرا مراقبة داخل المطعم، الشابین وبحوزتھما مسدسان، وقد أوقفا عمال المطعم بجوار الجدار، فیما أمرا المسؤول عن صندوق النقود بفتحه بعد أن ضرباه على رأسه، وأمرا العمال الباقین بالجلوس على الأرض. ومن المنتظر أن تصدر الجھات الأمنیة بیانا عن الواقعة.
سطو مسلح على مطعم #هرفي بالرياض.— تركي الشلهوب🤐 (@TurkiShalhoub) ٢٦ أغسطس ٢٠١٨
المجرمون نفّذوا جريمتهم بكل هدوء، دون خوف !
.
بطالة + فقر = جرائم لا حصر لها pic.twitter.com/GzVGUAGG4K
المصدر: وكالات
تعليمات استخدام خدمة التعليقات على صفحات موقع قناة "RT Arabic" (اضغط هنا)