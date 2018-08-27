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شاهد.. سطو مسلح على مطعم في السعودية

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شاهد.. سطو مسلح على مطعم في السعودية سطو مسلح على مطعم في السعودية
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سطا مسلحان ملثمان على مطعم وجبات سريعة شھیر في العاصمة السعودية الرياض مساء أمس الأحد، ليستوليا على مبالغ مالیة كبیرة.

وأظھر مقطع فیديو متداول صورته كامیرا مراقبة داخل المطعم، الشابین وبحوزتھما مسدسان، وقد أوقفا عمال المطعم بجوار الجدار، فیما أمرا المسؤول عن صندوق النقود بفتحه بعد أن ضرباه على رأسه، وأمرا العمال الباقین بالجلوس على الأرض. ومن المنتظر أن تصدر الجھات الأمنیة بیانا عن الواقعة.

المصدر: وكالات

// 26.06.2018 по тикету 15478

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