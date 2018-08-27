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صورة نادرة للملكين سلمان وفهد يوم تولي الملك سعود الحكم

أخبار العالم العربي

صورة نادرة للملكين سلمان وفهد يوم تولي الملك سعود الحكمالمملكة السعودية
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ضجت مواقع التواصل الاجتماعي في المملكة العربية السعودية بنشر صورة نادرة للملك الحالي سلمان بن عبد العزيز والملك الراحل فهد بن عبد العزيز تعود لعام 1953.

ويظهر في الصورة الملك فهد ممسكا بالبيرق "العلم الكبير"، وبجانبه الملك سلمان خلال مراسم الاحتفال الذي أقيم بمناسبة تولي الملك الراحل سعود بن عبد العزيز مقاليد الحكم.

وجلس الملك سعود على عرش المملكة من 9 نوفمبر 1953 حتى 2 نوفمبر 1964. وهو الابن الثاني من أبناء الملك عبد العزيز الذكور.

أما الملك فهد فقد تولى الحكم في 13 يونيو 1982 حتى 1 أغسطس 2005، وهو خامس ملوك السعودية، وأول من اتخذ لقب "خادم الحرمين الشريفين".

وتولى الملك سلمان مقاليد الحكم في 23 يناير 2015 وهو الملك السابع للسعودية.

صورة نادرة للملك سلمان والملك الملك فهد

المصدر: وكالات

// 26.06.2018 по тикету 15478

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