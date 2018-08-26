مصدر عراقي: مسألة الكتلة الأكبر حسمت وستضم 4 ائتلافات

كشف مصدر سياسي عراقي أن مسألة تشكيل الكتلة البرلمانية الأكبر حسمت وستضمن ائتلافات "سائرون" و"النصر" و"الحكمة" و"الوطنية"، موضحا أن الإعلان عن ذلك سيتم قريبا جدا.

وقال المصدر، في حديث لموقع "السومرية نيوز" العراقي، اليوم الأحد، إن "الأمور حسمت بالنسبة للكتلة الأكبر عبر تحالف سائرون والنصر والحكمة والوطنية وعدد آخر من النواب الذين التحقوا بها وبتنسيق كبير مع الحزبين الكرديين والمحور الوطني".

وأضاف المصدر أن "الكتلة ستعلن قريبا جدا حيث أن هناك توجها في التحالف بالتواصل الجدي مع الفتح لتشكيل تحالف واسع"، مشيرا إلى أن "الأغلبية الكبرى من الفتح مع هذا الذهاب باتجاه التحالف وستعقد خلال الساعات المقبلة اجتماعات وتفاهمات بهذا الخصوص".

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كما اعتبر أن "حظوظ العبادي هي الأكبر بولاية ثانية فلا يوجد أي اعتراضات عليه"، مبينا أن "هذا التحالف يسير بخطى كبيرة بعيدا عن الإعلام وبتنسيق كبير ووصلت الأمور الى نهايتها وباستطاعتهم الآن الإعلان عن الكتلة الأكبر".

وأضاف مع ذلك: "إلا أن هناك توجها وبالأخص من العبادي بفتح خطوط مع الفتح وتشكيل تحالف كبير يستطيع مواجهة التحديات المقبلة".

وسبق أن كشف عضو ائتلاف "النصر"، علي السنيد، الأحد، عن اجتماع يعقد مع "سائرون" وأعضاء من "الفتح" لمناقشة تشكيل الكتلة الأكبر، مشيرا إلى أن بعض أعضاء "الفتح" أبدوا رغبتهم بالانضمام إلى نواة الكتلة الأكبر.

وجرت في العراق في شهر مايو الماضي انتخابات برلمانية فازت فيها كتلة "سائرون" بزعامة رجل الدين الشيعي البارز، مقتدى الصدر، التي حصلت على 54 مقعدا، فيما كان المركز الثاني من نصيب تحالف "الفتح" الذي يضم فصائل "الحشد الشعبي" بزعامة هادي العامري وحصد 47 مقعدا، وليحتل المركز الثالث ائتلاف "النصر" بزعامة رئيس الوزراء الحالي، حيدر العبادي، بـ42 مقعدا، فيما شارك "ائتلاف دولة القانون" لرئيس الوزراء السابق، نوري المالكي، المرتبة الـ4 بـ25 مقعدا مع "الحزب الديمقراطي الكردستاني" بزعامة نيجيرفان بارزاني.

وحتى هذه اللحظة لم تتمكن القوى السياسية العراقية من التوصل إلى اتفاق حول تشكيل الحكومة الجديدة.

المصدر: السومرية نيوز + وكالات