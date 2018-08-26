العراق.. مقتل 13 داعشيا واعتقال اثنين آخرين جنوبي الموصل

أعلن مصدر أمني بمحافظة نينوى يوم الأحد، عن مقتل 13 من عناصر تنظيم "داعش" واعتقال اثنين آخرين في إحدى القرى جنوبي الموصل.

إقرأ المزيد

وقال العقيد سلام العكيدي إن 13 داعشيا قتلوا بعد ظهر اليوم، واعتقل اثنان آخران بعملية أمنية استباقية استهدفت مطاردة عناصر "داعش" داخل قرية تل السبت في ناحية حمام العليل 20 كلم جنوبي الموصل.

وأكد أن الناحية ستشهد عملية أمنية كبيرة خلال الأسبوع المقبل لمطاردة عناصر "داعش"، على خلفية قتل ثلاثة عناصر من الشرطة المحلية مؤخرا.

وعلى صعيد آخر، قال المصدر إن عبوتين ناسفتين انفجرتا بالتعاقب في سوق الخضار بقضاء تلكيف يوم الأحد، مما أسفر عن إصابة 4 مدنيين بجروح متفاوتة.

وتشهد مناطق عديدة من محافظة نينوى عمليات تسلل لعناصر تنظيم "داعش"، وحوادث تفجير، واختطاف وقتل ضد القوات الأمنية العراقية والمدنيين تنفذها خلايا التنظيم، بينما تستمر القوات الأمنية بمطاردة فلوله على الرغم من إعلان رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي العام الماضي القضاء على تنظيم "داعش" عسكريا في بلاده.

المصدر: وكالة الأنباء الألمانية