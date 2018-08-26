نائب أمريكي يهاجم قطر ويدعو ترامب لفرض عقوبات عليها

شن عضو مجلس النواب التابع للكونغرس الأمريكي، السياسي الجمهوري، تيد باد، هجوما حادا على قطر، متهما إياها بدعم الإرهاب وداعيا إدارة الرئيس، دونالد ترامب، لفرض عقوبات ضدها.

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وأشاد باد، الذي يمثل في مجلس النواب ولاية كارولينا الشمالية، في مقال نشره على موقع قناة "Fox News"، السبت، بقرار ترامب الانسحاب من الاتفاق النووي "الكارثي" مع إيران وإعادة تطبيق العقوبات الأمريكية عليها المرفوعة سابقا بموجب الصفقة، معتبرا أن السياسيات التي تتبعها الحكومة الإيرانية "تمثل تهديدا مباشرا لأمن الولايات المتحدة ومصالحها وتسهم في تمديد النزاعات في الشرق الأوسط وتثير مخاطر للحلفاء المحوريين" لواشنطن في الشرق الأوسط.

إلا أن باد أشار مع ذلك إلى أن هذه الإجراءات غير كافية، وشدد على أنه "يجب إيلاء الانتباه للدعم المستمر الذي تقدمه قطر للإرهاب الممول من قبل الدول"، وتابع: "إن جهودنا الرامية للحد من تأييد إيران للإرهاب تتطلب التعاون. ومواصلة قطر دعم وتمويل الجماعات الإرهابية تم توثيقهما جيدا".

وأشار النائب الأمريكي إلى أن "هناك قلقا متزايدا بسبب نقل البنوك الإيرانية عملياتها المصرفية الخارجية إلى البنك الوطني القطري"، وأردف مبينا: "نعلم أن وصول إيران إلى العملات الأجنبية يمثل جزءا بالغ الأهمية من الدعم والتمويل اللذين تقدمهما الحكومة الإيرانية للإرهاب".

وتابع باد: "بالإضافة إلى ذلك، أكدت إيران علنيا في الفترة الماضية دعمها لسلطات قطر مما زاد قلقنا من أنشطة كلا الحكومتين".

وأضاف مشددا: "مع استمرار وزارة الخزانة بإعادة تطبيق العقوبات ضد إيران، يجب عليها أن تهتم بهذه القضايا وتتابع عن كثب أنشطة حكومتي إيران وقطر بالإضافة إلى العمل غير الشرعي لحزب الله في كل أنحاء العالم".

واختتم النائب الأمريكي بالقول: "تتحمل كل من إيران وقطر وحزب الله المسؤولية عن ارتفاع مستوى الأنشطة الإرهابية في الشرق الأوسط وعلينا فرض عقوبات قاسية الغرض منها أن تمنع وصول النظام الإيراني إلى الأموال".

المصدر: Fox News + وكالات