ظريف: مستعدون لمد اليد للسعودية والإمارات والبحرين

أعرب وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف عن استعداد الجمهورية الإسلامية على تطوير التعاون مع جميع دول المنطقة بما فيها السعودية والإمارات والبحرين.

وأشاد عميد الدبلوماسية الإيرانية اليوم، في حديث للتلفزيون، بكثافة الزيارات المتبادلة بين بلاده ودولة قطر، معربا عن أسفه إزاء عزم الإمارات والسعودية والبحرين على "إثارة التوتر".

وتابع قائلا: "لكننا بطبيعة الحال نرحب بتغيير نهجهم، فهم أنفسهم خرجوا بنتيجة مؤداها أنهم لا يستطيعون التعويل كثيرا على الولايات المتحدة وعليهم أن يفتحوا حسابهم مع المنطقة، ومن هنا فإن أيدينا جاهزة لأن تشد على اليد الممدودة إلينا من أي بلد حتى السعودية".

وذكر ظريف أن طهران تتطلع إلى أن تكون المنطقة قوية، وسياساتها تستند إلى التعاون مع الجيران والحوار الإقليمي، وأوضح أن لدى الجمهورية الإسلامية اليوم أفضل العلاقات مع أذربيجان وتركيا وأرمينيا والعراق وعُمان وباكستان وأفغانستان، مضيفا أن العلاقات الجيدة لا تعني طبعا غياب الخلافات.

المصدر: فارس