الرجوب يعتزم استئناف قرار "الفيفا" إيقافه بسبب قميص ميسي

أعرب رئيس الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم جبريل الرجوب عن عزمه تقديم استئناف على قرار الاتحاد الدولي للعبة "الفيفا" إيقافه لمدة عام عن المشاركة في أي مباراة أو مسابقة.

وأعلن الرجوب أمس، في حديث إلى وكالة "أسوشيتد برس"، أنه بحث الموضوع مع محاميه وقرر استخدام جميع الفرص المتاحة لمواجهة العقوبة التي فرضت عليه بسبب دعوته المشجعين الفلسطينيين قبل نحو شهرين إلى حرق قميص وصور النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، في حال خوض منتخب بلاده مباراة ودية ضد إسرائيل في القدس.

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وأكد الرجوب للوكالة، أثناء مكالمة هاتفية أجراها من الصين، أنه يعتزم عقد مؤتمر صحفي بهذا الخصوص عند عودته إلى رام الله.

من جانبه، استنكر الاتحاد الكروي الفلسطيني قرار "الفيفا" واصفا إياه بأنه منحاز وباطل.

كما استهجنت منظمة التحرير الفلسطينية، على لسان أمين سر لجنتها التنفيذية صائب عريقات، العقوبة المفروضة على الرجوب، داعية "الفيفا" إلى إعادة النظر في الأدلة التي طلبها المستشار القانوني للمسؤول.

وأعرب عريقات في بيان أصدره أمس عن أسفه إزاء الضغوطات التي يتعرض لها الاتحاد الكروي الدولي من قبل إسرائيل، متهما تل أبيب بتسييس الرياضة واستغلالها لتبييض تصرفاتها غير القانونية.

وأعلن "الفيفا" قبل يومين أن لجنة الانضباط التابعة له عاقبت الرجوب بالإيقاف 12 شهرا وغرامة 20 ألف فرنك سويسري (نحو 20 ألف دولار أمريكي) لمخالفته المادة 53 (التحريض على الكراهية والعنف) من قانون الانضباط.

المصدر: أسوشيتد برس + وفا