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حبس المصري المتهم برمي طفليه في نهر النيل!

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حبس المصري المتهم برمي طفليه في نهر النيل!حبس المتهم برمي طفليه في نهر النيل
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قضت محكمة مصرية اليوم الأحد، بحبس الأب المتهم بقتل طفليه مع سبق الإصرار والترصد بإلقائهما في نهر النيل، 4 أيام على ذمة التحقيق.

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واعتراف المتهم البالغ من العمر 33 عاما بارتكاب الواقعة، وقام بتمثيل الجريمة في مكان حدوثها من أعلى "كوبري فارسكور" بمحافظة دمياط، وذلك بعد أن واجهته النيابة العامة بدلائل إدانته وكاميرات المراقبة التي رصدت تحركاته من أمام ملاهي "ميت سلسيل" حتى "كوبري فارسكور"، إضافة لوجوده في محطة وقود علي الطريق ومكالمته لزوجته من مكان ارتكاب الواقعة.

ووجهت النيابة لوالد الطفلين ريان، 5 سنوات، ومحمد 3 سنوات، اتهامات بالقتل العمد بقيامة بإلقائهما في النيل بمدينة فارسكور بمحافظة دمياط المصرية، لتضليل أجهزة البحث الجنائي بعد ادعائه اختطاف الأطفال من مدينة الملاهي بمدينة سلسيل.

المصدر: وكالات

// 26.06.2018 по тикету 15478

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