الدفاع الروسية تكشف عن مخطط لتحضير هجمات كيميائية مفبركة في إدلب

أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، بوصول خبراء أجانب إلى إدلب لتنظيم مسرحية "الهجوم الكيميائي" باستخدام الذخائر المليئة بالكلور.

ونقل المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية الجنرال إيغور كوناشينكوف عن مركز المصالحة الروسي أن الضربة (الهجوم) من منصات الإطلاق الصاروخية على التجمع السكني كفر زيتة الواقع على بعد 6 كيلومترات جنوب مدينة الهبيط، باستخدام المواد السامة، ستجري وفق الخطط في اليومين القادمين.

وأضاف أنه يتم في كفر زيتة إعداد مجموعة من السوريين الذين تم نقلهم من الشمال للمشاركة في مسرحية "إصابتهم" بـ "الذخائر الكيميائية" و"قنابل البراميل" التابعة للقوات الحكومة السورية، ومسرحية تقديم المساعدة الطبية من قبل المنقذين المزيفين من "الخوذ البيضاء" وتصوير تقارير مصورة لنشرها في وسائل الإعلام الناطقة باللغة الإنجليزية ووسائل الإعلام في الشرق الأوسط.

المصدر: وكالات