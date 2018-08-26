برقية جوابية من الملك سلمان لوزير داخليته

وجه العاهل السعودي سلمان بن عبد العزيز، اليوم الأحد، برقية شكر جوابية إلى وزير الداخلية عبد العزيز بن سعود بن نايف.

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وقال الملك سلمان للوزير: "تابعنا الجهود الكبيرة التي بذلتها الجهات الحكومية والأهلية المشاركة في خدمة ضيوف الرحمن، وسرنا ما لمسناه من حرص وتفان من الجميع في نيل شرف خدمة الحجاج"، بحسب وكالة الأنباء السعودية.

وأضاف: "نشكركم جميعا على تهنئتكم بعيد الأضحى المبارك، لنحمد المولى سبحانه على ما منّ به علينا من نجاح موسم الحج، وما وفقنا إليه من خدمة حجاج بيته العتيق وزوار مسجد نبيه صلوات الله وسلامه عليه".

وتابع في برقيته: "نسأل الله سبحانه أن يتقبل من الحجاج حجهم ويعيدهم إلى أوطانهم سالمين غانمين، كما نسأله سبحانه أن يوفقنا لكل ما فيه خير الإسلام والمسلمين وأن يجعل أعمالنا خالصة لوجهه الكريم إنه سميع مجيب".

تجدر الإشارة إلى أن أكثر من 2.4 مليون مسلم أدوا مناسك الحج هذا العام، الذي لم يشهد أي حوادث أمنية، أو حالات تدافع، أدت في السابق إلى وفاة مئات الحجاج.

المصدر: واس