إثيوبيا: سنواصل الضغط على السعودية لكي تفرج عن العمودي

تعهد رئيس الوزراء الإثيوبي، أبي أحمد، بأن تواصل بلاده "الضغط" على السعودية لدفع سلطاتها إلى إطلاق سراح رجل الأعمال المشهور من الأصول الإثيوبية، محمد حسين علي العمودي.

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وقال أبي، في مؤتمر صحفي واسع عقده اليوم السبت، في تطرقه إلى قضية العمودي: "إننا نتابع أحواله ونضغط على الحكومة السعودية لإطلاق سراحه".

وأشار أبي إلى أن إثيوبيا ستواصل بذل جهودها لجعل السلطات السعودية تخلي سبيل العمودي، معلنا أنه سيقوم بزيارة رسمية قريبا إلى المملكة.

وكان الملياردير العمودي، وهو سعودي من أصول إثيوبية ويمنية وتقدر ثروته بـ13.5 مليار دولار، بين رجال الأعمال وكبار المسؤولين الذين طالتهم الاعتقالات في إطار حملة مكافحة الفساد التي أطلقتها السلطات السعودية في نوفمبر الماضي وقادها ولي عهد المملكة، الأمير محمد بن سلمان.

وتم إطلاق سراح معظم هؤلاء المحتجزين لاحقا مقابل في إطار تسويات مالية عبر تسليمهم للحكومة جزءا من أصولهم.

وفي 20 مايو 2018 أعلن أبي، عقب عودته من الرياض التي قام بزيارة إليها استغرقت يومين، أن السلطات السعودية ستفرج في أقرب وقت عن العمودي.

وبين أبي أثناء كلمة ألقاها في أديس أبابا: "اتفقنا مع ولي العهد على أن يتم إطلاق سراح العمودي اليوم ويغادر المملكة معي، لكن تم إبلاغي في منتصف الليل بأنه سيتأخر بسبب بعض الإجراءات".

وقبل يوم من ذلك أفادت الخارجية الإثيوبية بموافقة السعودية على إطلاق سراح ألف سجين إثيوبي مدانين في إطار قضايا مختلفة داخل المملكة.

المصدر: وكالة الأنباء الإثيوبية + رويترز + وكالات