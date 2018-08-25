العراق.. مقتل 10 "دواعش" في عملية أمنية جنوب الموصل

أعلن مركز الإعلام الأمني في العراق، اليوم السبت، عن مقتل 10 عناصر من "داعش" بعملية أمنية جنوب الموصل.

وقال المركز، في بيان، إن فوج الرد السريع التابع لقيادة شرطة نينوى، وبدعم جوي من قوات التحالف الدولي المناهض لـ"داعش" نفذ "عملية استباقية ضد أحد أوكار عناصر داعش الإرهابية".

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وأوضح البيان أن الكهف الطبيعي بطول 7 كم، والذي اتخذه عناصر "داعش" ملاذا لهم، تم تطويقه "وتطهيره وتمشيطه وردم الحفر فيه وغلق فتحاته". وأورد مركز الإعلام أن العملية التي نفذت في منطقة "المغر" التابعة لناحية الشورة (جنوب مدينة الموصل)، أسفرت عن مقتل 10 من عناصر التنظيم، وفقا للمعلومات الاستخباراتية.

وكان رئيس الوزراء العراقي، حيدر العبادي أعلن، في 10 يوليو من العام الماضي، تحرير الموصل من تنظيم "داعش" بالكامل.

المصدر: السومرية نيوز