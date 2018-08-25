 
مباشر

العراق.. مقتل 10 "دواعش" في عملية أمنية جنوب الموصل

أخبار العالم العربي

العراق.. مقتل 10
AP Marko Drobnjakovic
عناصر قوات الأمن العراقية
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/kp4z

أعلن مركز الإعلام الأمني في العراق، اليوم السبت، عن مقتل 10 عناصر من "داعش" بعملية أمنية جنوب الموصل.

وقال المركز، في بيان، إن فوج الرد السريع التابع لقيادة شرطة نينوى، وبدعم جوي من قوات التحالف الدولي المناهض لـ"داعش" نفذ "عملية استباقية ضد أحد أوكار عناصر داعش الإرهابية".

إقرأ المزيد
القوات العراقية في الموصل بعد تحريرها من داعش - أرشيف بغداد: تفكيك خلية إرهابية في الموصل

وأوضح البيان أن الكهف الطبيعي بطول 7 كم، والذي اتخذه عناصر "داعش" ملاذا لهم، تم تطويقه "وتطهيره وتمشيطه وردم الحفر فيه وغلق فتحاته". وأورد مركز الإعلام أن العملية التي نفذت في منطقة "المغر" التابعة لناحية الشورة (جنوب مدينة الموصل)، أسفرت عن مقتل 10 من عناصر التنظيم، وفقا للمعلومات الاستخباراتية.

وكان رئيس الوزراء العراقي، حيدر العبادي أعلن، في 10 يوليو من العام الماضي، تحرير الموصل من تنظيم "داعش" بالكامل.

المصدر: السومرية نيوز

// 26.06.2018 по тикету 15478

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2018 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

هل مقاتلة "كوثر" الإيرانية هي ذاتها (F5) الأمريكية؟